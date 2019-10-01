Названа причина глобального лидерства США

Представления о том, что глобальному доминированию доллара придет скорый конец из-за отсутствия обеспечения валюты, ошибочны, поскольку на американскую валюту всегда есть спрос. Об этом заявил бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, экс-ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев в программе «вДудь».

«Самый простой ответ на этот вопрос [о том, что обеспечивает стабильность американской валюты] — российский Центральный банк, который хранит деньги в долларах (напрямую или через каких-то посредников). Как только в мире происходит какая-то нестабильность, люди бегут покупать американские [казначейские] облигации», — сказал Гуриев.

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Он также разъяснил, что США и доллар являются привлекательными для инвесторов из-за рыночной конкурентной экономики, наличия независимого центрального банка, а также независимых судов. «Поэтому вы знаете: что бы ни происходило в США, там не будет гиперинфляции и там не будет конфискации ваших вкладов», — сказал экономист. При этом он напомнил, что во времена СССР власти конфисковывали сбережения граждан.

Гуриев также пояснил, почему при госдолге в размере 106 процентов ВВП американская экономика успешнее российской, у которой долг стремится к нулю. По словам экономиста, американский долг обеспечен будущим американской экономики и уверенностью в том, что США просто так не объявят дефолт.

«С другой стороны, если сегодня российский Минфин захочет занять чуть большее количество денег, он будет вынужден платить более высокие ставки (по гособлигациям — прим. «Ленты.ру»). Потому что риски российского дефолта все равно выше, [чем у США]», — сказал он.

Ранее сообщалось, что чистый государственный долг России опустился ниже нуля впервые с 2014 года. По состоянию на 1 августа чистые активы расширенного правительства, которые высчитываются из вычитания из депозитов долговых обязательств, составили 1,25 процента прогнозного ВВП на 2019 год.

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