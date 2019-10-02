Россиянка умерла после пластики груди

В Москве 31-летняя женщина умерла после пластической операции по коррекции груди. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) столицы, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 28 августа женщина почувствовала себя плохо после пластической операции в частной клинике, расположенной в Госпитальном проезде в Москве. Пациентку доставили в городскую клиническую больницу, где она скончалась 1 октября. Как отметило агентство, у женщины остались двое детей.

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Как пишет Telegram-канал «112,» женщина хотела подкорректировать грудь после родов и увеличить ее размер. В больнице медики выявили у пациентки синдром Ланса-Адамса, при котором у человека может останавливаться сердце и дыхание. Из-за гипоксии у нее произошла энцефалопатия — нарушение кровообращения и распад тканей головного мозга.

СК возбудил дело по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека»).

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