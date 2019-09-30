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Российские врачи просмотрели огромную опухоль у годовалого ребенка

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В Красноярске хирурги не увидели 12-сантиметровое новообразование у годовалого ребенка, оказавшееся редким видом опухоли — светлоклеточной саркомой. Родителям ребенка сказали, что опухоль неоперабельна, сообщает НТВ.

По данным телеканала, сначала врачи заявили, что никакого уплотнения в животе ребенка нет. Ее обнаружили только на УЗИ, но госпитализировали мальчика не сразу. По словам матери ребенка, врачи не проводили ни биопсию, ни гистологию. Вместо этого ему поставили неправильный диагноз «саркома Вильмса» и назначили курс химиотерапии.

Когда родители обратились к врачам из Израиля, опухоль уже выросла до 15 сантиметров. Оказалось, что у мальчика не саркома Вильмса, а редкий и особо агрессивный вид опухоли — светлоклеточная саркома. Ребенку провели экстренную операцию и удалили опухоль, которая «съела» почку.

Следственный комитет проводит проверку действий красноярских врачей.

Ранее московские онкохирурги успешно прооперировали мужчину с гигантской забрюшинной опухолью, вес которой составил около 20 килограммов. Пациент приехал в Москву из Самарской области, где врачи не смогли поставить ему диагноз, и самостоятельно обратился в поликлинику Центра Герцена. Там ему провели срочное обследование и выяснили, что у него одна из разновидностей редкой липосаркомы, при которой злокачественная опухоль ведет себя агрессивно и быстро растет.

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