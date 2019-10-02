Заподозренный в мошенничестве подполковник МЧС покончил с собой

Тело заместителя главы специального управления ФПС МЧС России обнаружили в лесу в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительным данным, мужчина покончил с собой, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По его данным, в отношении 40-летнего подполковника велось следствие по делу о мошенничестве. В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства его гибели.

25 сентября сообщалось, что военнослужащий пограничного управления Федеральной службы безопасности России покончил с собой в Брединском районе Челябинской области; у погибшего изъяли табельное оружие.

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