ФНС прокомментировала сообщение об утечке данных 20 миллионов россиян

Статья об утечке в сети интернет персональных данных россиян, опубликованная на портале www.comparitech.ru, не соответствует действительности и является провокацией, заявили «Ленте.ру» в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Проверить подлинность якобы утекших данных и существование ресурса, указанного в статье, невозможно в связи с отсутствием на него ссылки, отметили в ведомстве. ФНС России уже направила официальное письмо об инциденте в ОЭСР.

В ФНС России также подчеркнули, что формат и структура данных, описанных в статье, не соответствуют форматам хранения данных, применяемых в ведомстве. Более того, часть приведенных данных вообще не собирается и не хранится в информационных ресурсах налоговой службы.

Ранее специалисты британской исследовательской компании Comparitech заявили о том, что персональные данные 20 миллионов российских налогоплательщиков около года находились в открытом доступе, напоминает журнал Forbes.

Как утверждала Comparitech, попавшая в интернет база содержала имена, адреса, телефоны, ИНН и сумму уплаченных налогов 20 миллионов россиян. Информация была разделена на две группы: в одной находились персональные и налоговые данные 14 миллионов человек с 2010 по 2016 год, а в другой — 6 миллионов человек с 2009 по 2015 год. Эти сведения были индексированы поисковыми системами в мае 2018 года, говорилось в сообщении. Comparitech обнаружила базу 17 сентября 2019 года и смогла добиться того, что доступ к ней был закрыт, подчеркивает Forbes.

