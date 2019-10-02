Убивший кондуктора россиянин ненавидел трамваи

Убивший женщину-кондуктора куском арматуры во Владивостоке мужчина ненавидел трамваи. Об этом во вторник, 2 октября, сообщает издание «ПримаМедиа».

Местные жители рассказали, что задержанный 39-летний мужчина не переносил трамваи, кричал на них и несколько раз поджигал общественный транспорт. Они отметили, что подозреваемый однажды поджег дом из-за того, что ему показалось, что на втором этаже убивают детей. Также он поджигал мусорные баки.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке психически нездоровый мужчина ворвался в трамвай на конечной остановке маршрута, несколько раз ударил женщину-кондуктора по голове куском арматуры и скрылся. Вскоре он был задержан, следователи устанавливают мотивы преступления.

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