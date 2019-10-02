Российский охранник оказался хакером

В Новосибирске 31-летнего охранника обвинили в воровстве логинов и паролей пользователей игровых платформ с помощью вредоносных программ, сообщает НГС.

По данным обвинения, сотрудник ЧОПа во время работы в здании Новосибирского государственного аграрного университета скачал на компьютер программы, подбирающие логины и пароли от аккаунтов пользователей Steam, сервисов Rockstar Games, Electronic Arts и других. Данные охранник выставлял на продажу.

Количество взломанных аккаунтов точно не известно. На счет мужчины трижды поступали деньги на общую сумму 1,7 тысячи рублей с июня 2018 года по январь 2019 года, которые он затем перевел на банковскую карту.

Охранника задержали сотрудники ФСБ, вычислив его по IP-адресу. На сайте Октябрьского суда Новосибирска указано, что его обвиняют по статье об использовании вредоносных компьютерных программ (часть 2 статья 273 Уголовного кодекса России).

Свою вину охранник полностью признал. Обвинение потребовало приговорить его к двум годам условно с испытательным сроком на два года.

В октябре 2018 года американская компания FireEye, специализирующаяся на сетевой безопасности, установила связь между атакой на нефтехимический завод компании Tasnee в Саудовской Аравии и московским НИИ. По их мнению, к вредоносному коду может быть причастен неназванный профессор, работающий там.

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