Российский хакер заявил о принуждении к взломам

Российский хакер Дмитрий Попелыш, обвиняемый в банковских хищениях, заявил, что ко взломам его принуждал бывший сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Попелыш заявил, что направил соответствующую жалобу главе российского Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину. По словам хакера, уголовное дело против него и его брата-близнеца Евгения было сфабриковано.

Хакер уточнил, что Стоянов шантажировал и угрожал ему. Позднее он потребовал, чтобы Попелыши обеспечивали техподдержку неких указанных серверов. Сообщается, что упоминания о неизвестном сотруднике, который заставлял хакеров совершать взломы, есть в явке с повинной Попелыша за 2015 год. Однако эта информация не была проверена следствием.

Ранее Стоянов был главой отдела расследования компьютерных инцидентов в компании «Лаборатория Касперского». Также он участвовал в проведении экспертизы по делам Попелышей. Несколько лет назад его осудили за госизмену.

В 2012 году братья Попелыши были приговорены к условным срокам за хищение 13 миллионов рублей у клиентов банков. Тогда они использовали для нападения фишинговые атаки. В 2015-м их вновь задержали и обвинили в создании и активном использовании вредоносных программ. По данным дела, за два года мужчины украли около 12,5 миллиона рублей. Летом 2018-го их приговорили к восьмилетнему сроку. В 2019 году приговор отменили и дело отправили на рассмотрение в Генпрокуратуру.

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