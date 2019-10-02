Мэтт Дэймон упустил сотни миллионов долларов из-за отказа сыграть в «Аватаре»

Американский актер Мэтт Дэймон признался, что упустил почти 300 миллионов долларов из-за отказа сняться в фильме Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом сообщает журнал GQ.

Артисту предлагали исполнить главную роль, которая досталась Сэму Уортингтону. Кроме того, ему обещали десять процентов от кассовых сборов, которые в итоге составили 2,79 миллиарда долларов.

По словам Дэймона, режиссер не искал именитого актера для этого проекта. Кэмерон заявил ему, что в случае отказа найдет другого кандидата. «Фильм на самом деле не нуждается в тебе», — пояснил тогда кинематографист.

Дэймон отметил, что потерял больше денег, чем любой другой актер, и вспомнил, как Кэмерон сказал ему, что пока снял лишь шесть фильмов. «Он работает редко, но вы знаете все его фильмы. Создается ощущение, что он создал больше картин, чем есть на самом деле. Я понимал, что своим отказом, возможно, навсегда лишаю себя возможности поработать с ним. Так что это отстой. Но мои дети не голодают. Я в порядке», — заключил артист.

«Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в 237 миллионов долларов лента заработала в мировом прокате более 2,7 миллиарда долларов. Долгое время он оставался самым кассовым фильмом в истории кино, однако в июле стало известно, что его обошел блокбастер «Мстители: Финал».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!