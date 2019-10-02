Путин не увидел оснований для колебаний цен на нефть

В настоящее время не существует фундаментальных предпосылок к тому, чтобы цены на нефть начали резко меняться. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин во время встречи с генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо. Слова российского президента приводит ТАСС.

Путин указал, что атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии привела к росту цен, но они стабилизировались. «Я был убежден, что все вернется на сегодняшние показатели, потому что фундаментальных оснований для резких колебаний на рынке нет», — подчеркнул он.

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Саудовская Аравия, крупнейший экспортер и второй по величине производитель нефти в мире, вдвое (на 5,7 миллиона баррелей в сутки) сократила добычу, после того как в ночь на 14 сентября ее нефтяные объекты были атакованы беспилотниками. Ответственность за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция. К концу месяца страна восстановила показатели по добыче.

Между тем, как констатировало агентство Reuters, квартальное падение цен на нефть составило 8,7 процента — это самый худший показатель с четвертого квартала 2018 года, когда Brent просела на 35 процентов. Нефть марки WTI по итогам третьего квартала 2019 года показала падение на 7,5 процента.

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