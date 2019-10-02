На обучение детей-инвалидов в российском регионе выделили миллионы рублей

В Алтайском крае на обновление базы для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья направили 40 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте газеты «Комсомольская правда».

По информации издания, новое оборудование поступит в десять школ-интернатов Барнаула, Бийска, Рубцовска, а также Ключевского, Завьяловского и Ребрихинского районов. Так, дети-инвалиды смогут пройти профессиональную подготовку по таким специальностям, как столяр, слесарь, швея. Кроме того, благодаря обновлению технической базы станут доступны такие направления, как «Подготовка младшего обслуживающего персонала» и «Робототехника».

Уточняется, что в каждой из десяти школ будут работать кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, помогающих детям проходить реабилитацию и адаптацию, которые также получат обновленную техническую базу.

В России до 2024 года планируется реализовать национальный проект «Образование», в который, в частности, включен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Бюджет проекта составил 80,5 миллиарда рублей. В его рамках в России будет создана система, при которой уже на ранних этапах обучения, помимо базового образования, ребенок сможет выбрать интересующие его направления будущей профессиональной деятельности. К концу 2024 года ученики 5-11-х классов смогут наряду с основными школьными предметами проходить программы профессионального обучения.

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