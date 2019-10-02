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В Севастополе выработали новый подход к благоустройству

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При благоустройстве Севастополя будут учитываться мнения горожан. Об этом в Instagram сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

Проекты будут приниматься после общественных презентаций, заверил он. Первая такая презентация состоялась 1 октября, на ней Развожаев представил проект реконструкции главной улицы Севастополя — Большой Морской. В обсуждении по приглашению врио губернатора участвовали проектировщики, эксперты и горожане, ранее высказывавшие свое мнение в прессе и в обращениях к градоначальнику.

«Два часа мы открыто обсуждали все "болевые" моменты. Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, кто высказывался, кто слушал и слышал. Первое, на что я хочу обратить внимание: при проектировании уже была учтена часть замечаний. Мы оставляем три полосы для автомобилей. Пока отказываемся от создания велодорожек», — написал глава Севастополя.

По его словам, на Большой Морской будут переосмыслены малые архитектурные формы — они должны соответствовать историческому облику фасадов, о чем и говорили севастопольцы. «Мы сохраним старинные элементы фонарей, лавочки в виде диванов, архитекторы нашли фотографии, как все это выглядело в 50-х и будет сделана такая стилизация», — отметил Развожаев.

Союз архитекторов Севастополя 1 октября обратился к Развожаеву с открытым письмом с призывом отказаться от московской концепции благоустройства Большой Морской улицы. Эксперты проанализировали предложенный столичным бюро Wowhaus проект и пришли к выводу о его несостоятельности. Союз предлагает городским властям провести новый открытый конкурс на благоустройство улицы.

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