Архитекторы попросили спасти улицу Севастополя от предложенного благоустройства

Союз архитекторов Севастополя написал открытое письмо врио губернатора города, в котором просит отказаться от московской концепции благоустройства улицы Большая Морская. Документ опубликован в Facebook союза.
Эксперты проанализировали предложенную московским бюро Wowhaus концепцию благоустройства главной улицы города — Большой Морской, и пришли к выводу о ее несостоятельности. Союз предлагает городским властям провести новый открытый конкурс на благоустройство пространства.
Архитекторы утверждают, что столичное бюро не учло множество факторов, начиная от транспортной загруженности одной из главных магистралей центра города до выбора зеленых насаждений, подобранных без учета местных почвенно-климатических условий.
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