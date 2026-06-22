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15:05, 22 июня 2026Россия

В Совфеде оценили изменения в отношениях России и Британии на фоне отставки Стармера

Косачев: Отставка Стармера не скажется на политике Британии в отношении России
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Отставка британского премьера Кира Стармера не скажется на политике Британии в отношении России. Такой прогноз дал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

«Кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, прерывавшейся лишь единожды — в годы Второй мировой войны», — обозначил Косачев.

Деятельность Стармера на посту британского премьера российский политик оценил как «откровенно слабую». «Он лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения "качества" европейских лидеров в последние годы», — заключил сенатор.

Ранее Стармер объявил, что принял решение об уходе со своей должности. В Кремле после его отставки заявили, что британский политик никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений с Россией.

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