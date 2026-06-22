В Совфеде оценили изменения в отношениях России и Британии на фоне отставки Стармера

Косачев: Отставка Стармера не скажется на политике Британии в отношении России

Отставка британского премьера Кира Стармера не скажется на политике Британии в отношении России. Такой прогноз дал вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА Новости.

«Кто бы ни занял его место, Британия не откажется от многовековой традиции русофобии, прерывавшейся лишь единожды — в годы Второй мировой войны», — обозначил Косачев.

Деятельность Стармера на посту британского премьера российский политик оценил как «откровенно слабую». «Он лишь подтверждал общую тенденцию радикального снижения "качества" европейских лидеров в последние годы», — заключил сенатор.

Ранее Стармер объявил, что принял решение об уходе со своей должности. В Кремле после его отставки заявили, что британский политик никак не зарекомендовал себя с точки зрения отношений с Россией.