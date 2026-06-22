В России приготовились к скачку спроса на готовую еду

АКОРТ: Спрос на готовую еду в России вырастет на 30 процентов

В продуктовом ретейле сегмент готовой еды оказался одним из самых динамично развивающихся. Об этом заявил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. Его процитировало ТАСС.

По его словам, на протяжении ближайшего года, спрос в этом секторе будет расти на 30 процентов. Причину такой динамики Богданов видит в изменении потребительского поведения. Россияне все чаще предпочитают готовые решения и не хотят тратить время на приготовление пищи.

В конце мая сообщалось о том, что в России наблюдается устойчивый рост интереса покупателей к готовым решениям в сегменте замороженной еды.

С января по март суммарные объемы продаж готовой еды в России увеличились на 14,3 процента в сравнении с тем же периодом 2025-го. Весь рынок продуктов питания за это время вырос лишь на 2,6 процента.