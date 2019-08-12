Путин назвал опыт Развожаева ценным для Севастополя

Опыт работы временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева в нескольких российских регионах поможет ему трудиться для достижения целей по развитию города и страны в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Развозжаевым, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, Развожаев показал себя с хорошей стороны в регионах, а также в работе на федеральном уровне. «Я бы хотел, чтобы вы опирались и на собственный опыт, и на тех людей, которые хорошо знают регион, город, в том числе на депутатский корпус, и работали с ними очень тесно, совместно ради людей, которые здесь живут, ради достижения наших общих целей по развитию страны в целом и этого чрезвычайно важного, стратегически важного для нас региона», — сказал Путин.

Он добавил, что Севастополь имеет особое значение для страны. Президент также поручил врио главы города в первую очередь обратить внимание на медицину и образование, в том числе дошкольное.

Михаил Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя 11 июля. На этом посту он сменил Дмитрия Овсянникова, ушедшего в отставку по собственному желанию.

Развожаев — глава исполкома «Общероссийского народного фронта», член центрального штаба организации. Занимал пост замминистра по делам Северного Кавказа, также осенью 2018 года был врио главы Хакасии. Проходил обучение в первом потоке программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют «школой губернаторов». Политику 38 лет.

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