Сержант Балтийского флота назвал подполковника капитаном и поплатился

В Калининграде военнослужащий избил сержанта, который, обратившись к нему, назвал его не подполковником, а капитаном. Об этом в четверг, 3 октября, в пресс-службе Военно-следственного управления Следственного комитета России (СКР) по Балтфлоту сообщили FlashNord.

По данным агентства, вечером 6 марта начальник артиллерии войсковой части заметил машину одного из сержантов-контрактников, который должен был находиться на службе в другом месте. Сержант обратился к подполковнику, назвав его капитаном, после чего тот трижды ударил его по лицу.

Суд признал нападавшего виновным в превышении полномочий с применением насилия. Подполковник возместил ущерб, в настоящее время ему грозит три года лишения свободы условно.

16 сентября сообщалось, что в Тюмени суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно командира взвода местного ОМОНа, покалечившего одного из бойцов подразделения.

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