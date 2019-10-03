В смерти многодетной россиянки «от приступа» заподозрили ее мужа

В Челябинской области возбудили дело против местного жителя Дмитрия Сергеева, чья жена умерла несколько дней назад после его побоев. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Сергеева задержали только на четвертый день после смерти жены. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Мужчина рассказал, что вернулся домой под утро, был пьян, но жена не открыла ему дверь, и он разозлился. Он залез в дом через окно, увидел, что жена якобы спала на диване пьяная с открытым ртом, и захотел привести ее в чувство. Для этого он начал бить ее по лицу и трясти за шею, но она не реагировала.

Ранее стало известно, что Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста — в ведомстве решили, что его жена Светлана Сергеева умерла от сердечного приступа. Родственники женщины не поверили в эту версию. Ее отец рассказал, что когда тело выносили из квартиры, оно было в крови. По его словам, муж бил жену и раньше — однажды он сломал ей руку. Отец также утверждает, что у его дочери было здоровое сердце. У Сергеевой осталось трое детей.

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