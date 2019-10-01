Смерть многодетной россиянки после избиения мужем списали на приступ

В Челябинской области Следственный комитет не захотел возбуждать дело об убийстве против жителя Златоуста, который регулярно избивал жену — в ведомстве считают, что она умерла от сердечного приступа. Об этом сообщило издание 74.ru.

О смерти Светланы Сергеевой 30 сентября в Facebook сообщила депутат Заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова. Она написала, что у женщины остались трое детей, младшей дочери девять месяцев. Детей забрали себе родители Светланы. В разговоре с 74.ru она уточнила, что узнала о гибели женщины от ее подруг. Тело Сергеевой обнаружили в ее квартире 29 сентября около 07:30. Как рассказали подруги погибшей, муж свернул ей шею и проломил голову.

Отец женщины подтвердил, что когда тело выносили из квартиры, оно было в крови. По словам мужчины, муж «зачем-то ее сфотографировал и отправил фото знакомым». Отец Светланы также рассказал, что муж и раньше бил ее — однажды он сломал ей руку.

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Следственный комитет не стал возбуждать уголовное дело по факту смерти Сергеевой, так как, согласно результатам судмедэкспертизы, она была ненасильственной — исследование показало, что женщина умерла от инфаркта. Как сказал руководитель следственного отдела СК по Златоусту Юрий Кадиков, телесные повреждения выделят в отдельное производство, ими займется полиция.

В городской прокуратуре уточнили, что мужа Сергеевой сразу же задержали, но не предъявили обвинение в убийстве. Прокурор Златоуста Евгений Шумихин также заявил, что у женщины была острая сердечная недостаточность. Муж при этом не отрицает, что «немножко побил» жену и занимался рукоприкладством. Шумихин также отметил, что на теле Сергеевой не было тяжелых травм. Версию о том, что сердце женщины могло остановиться от сильного стресса, следствие пока не рассматривает.

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