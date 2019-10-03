Украинские «аэроразведчики» пообещали налет на Севастополь

Украинские «аэроразведчики-волонтеры» пообещали, что вскоре осуществят воздушный налет на Севастополь с помощью беспилотников для сброса листовок с политической пропагандой. Об этом сообщает ТСН на своем канале в YouTube.

Украинские волонтеры заявляют, что несколько дней назад им уже удалось сбросить тысячи листовок над Армянском, обойдя российскую систему ПВО. По их словам, к «беспрецедентной операции» они готовились несколько недель. Вылеты дронов «аэроразведчики-волонтеры» производят у российско-украинской границы в Херсонской области.

Каждый беспилотник оснащен специальным контейнером, в котором помещаются три тысячи листовок «для тех, кто устал от русских самозванцев». В агитационных листовках украинцы указывают на «последствия воссоединения Крыма с Россией»: отсутствие днепровской воды на полуострове, якобы упадок сельского хозяйства и «провальный туристический сезон».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Большинство жителей высказались за присоединение к РФ. Украинские власти и большинство стран мира, в том числе США, не признают его результаты, обвиняя российскую сторону в незаконном захвате территории. Москва отвергает все обвинения и подчеркивает, что голосование прошло с соблюдением всех международных норм.

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