В России нашли главного виновника гибели леса в Сибири

В Бурятии обвинили бакланов в уничтожении лесных деревьев. Об этом сообщается на сайте Центра защиты леса Республики Бурятия, сотрудник которой летом ездил в Чивыркуйский залив Забайкальского нацпарка на остров Голый.

«Вековые сосны стоят по всему острову как изваяния, выгоревшие от ядовитого помета. Теперь этот остров действительно голый. Такая же картина наблюдается на берегу озера Бармашевое. А этих бакланов там тысячи», — сказано в сообщении.

Сотрудник отметил, что погибшего леса «гораздо больше», чем увидел он. Автор сообщения предложил задуматься о регулировании численности птиц. По его словам, местные жители жалуются, что бакланы съедают много рыбы.

В 2017 году вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин рассказал, что бакланы своими клювами разрушили цельность светоотражающей пленки на крыше стадиона «Крестовский» (позднее — «Газпром Арена»). Чиновник отметил, что пленка выдерживает нагрузку до 400 килограммов на квадратный метр, но не справляется с атаками птиц.

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В декабре 2018 года Албин признался, что придумал историю с бакланами. Чиновник объяснил, что в августе 2017 года между Смольным и фанатами «Зенита» были напряженные отношения, а власти хотели создать вокруг стадиона позитивный образ. Он отметил, что проблема реальна и бакланы действительно могут повредить пленку, так как подрядчик не предусмотрел защиту от них. В итоге вице-губернатор решил сказать, что причиной протекания крыши арены стали бакланы. «Это была придуманная история. Но она мне очень понравилась. И я не готов расстаться со своим бакланом», — заявил Албин.

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