Стало известно о попытках помешать началу российской военной операции в Сирии

Ряд стран попытались помешать началу российской антитеррористической военной операции в Сирии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет ТАСС.

«Спрашивали, есть ли у нас понимание, в какое осиное гнездо мы полезли, а некоторые зарубежные партнеры, с которыми мы работаем на международной арене, еще и, честно говоря, пытались мешать, противодействовать», — сказал Путин.

По словам главы государства, процесс урегулирования ситуации в Сирии может стать моделью разрешения региональных кризисов с преимущественным использованием дипломатических механизмов. «Применение силы здесь — крайне вынужденное исключение», — отметил он.

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Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года. Вооруженные силы страны участвуют в конфликте на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований Сирии.

С момента начала российской антитеррористической операции были убиты 5244 террориста «Исламского государства», а также 5485 бойцов повстанческих и исламистских группировок.

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