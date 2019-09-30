Подсчитано число погибших после начала российской операции в Сирии

В Сирии с сентября 2015 года, когда Россия начала антитеррористическую операцию, погибли 8289 мирных жителей. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights, штаб-квартира которой находится в Лондоне.

По словам правозащитников, среди погибших 1997 детей в возрасте до 18 лет, 1255 женщин и 5037 мужчин. Syrian Observatory for Human Rights утверждает, что все они якобы были убиты в результате бомбардировок российскими военными самолетами.

Согласно данным организации, за этот же период были убиты 5244 террориста «Исламского государства» (ИГ), а также 5485 бойцов повстанческих и исламистских группировок.

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Военная операция России в Сирии против террористических группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра» (все три запрещены в РФ) началась 30 сентября 2015 года. Российские вооруженные силы участвуют в конфликте на стороне правительственных войск и проправительственных военизированных формирований Сирии.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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