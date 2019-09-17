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«Исламское государство» вновь напало на Сирию

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«Исламское государство» (ИГ, террористическая группировка, запрещенная в России) устроило крупную засаду на солдат Сирийской арабской армии (САА) и их союзников, погибли по меньшей мере 10 человек. Об этом со ссылкой на военные источники сообщает Al-Masdar News.

Группа террористов неожиданно атаковала военных в пустынной местности недалеко от региона Хамима в провинции Хомс. Сообщается, что среди погибших были как военнослужащие правительственных сил, так и их союзники из «Национальных сил обороны» — ополчения, созданного Сирией при поддержке Ирана.

Издание сообщает, что эта засада стала первой атакой ИГ такого масштаба с весны текущего года, когда силы САА закрепились в провинции Дейр эз-Зор. После этого успеха войск Асада террористам пришлось ретироваться в пещеры неподалеку от Пальмиры — такой ландшафт позволяет им укрываться от авиаударов и хранить припасы для атак.

Днем ранее о будущих операциях «Исламского государства» заявил его лидер, самопровозглашенный «халиф» Абу Бакр аль-Багдади. В опубликованной террористами аудиозаписи он говорит о том, что работа в ячейках организации идет каждый день.

Аль-Багдади также упомянул, что ИГ действует не только в Сирии и Ираке, но и в других странах Африки и Азии: в частности, в Мали и Леванте. Об опасности усиления группировки в конце августа писали эксперты: они считают, что в странах вроде Нигерии или Шри-Ланки ИГ может набрать силу благодаря ослаблению в них централизованной власти.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

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