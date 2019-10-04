Двух росгвардейцев арестовали за вымогательство, грабеж и наезд на полицейского

В Санкт-Петербурге арестовали двух росгвардейцев, которые вымогали взятку у мигранта и выбросили его из машины во время погони от сотрудников полиции. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает телеграм-канал объединенной пресс-службы городских судов.

Как говорится в сообщении, сотрудников батальона полиции отряда вневедомственной охраны Семенцова и Цветкова заподозрили в вымогательстве семи тысяч рублей у мигранта за непривлечение его к административной ответственности. У мужчины забрали около двух тысяч при проверке документов, а оставшуюся сумму потребовали передать позже. Мигрант обратился в полицию, чтобы сотрудников при получении взятки задержали с поличным.

Когда мужчина пришел в указанное место, сел в служебный автомобиль и передал росгвардейцам деньги, к машине подошли полицейские. Испугавшись задержания, Семенцов и Цветков, наехали на одного из коллег и попытались скрыться. Полицейские поехали за ними, во время погони сделали три выстрела, и одна из пуль задела все еще находившегося в машине мигранта.

Росгвардейцы ударили раненого мужчину по голове, отобрали телефон и высадили из машины. После этого сотрудников задержали по подозрению в совершении целого ряда преступлений, среди которых превышение должностных полномочий, грабеж, мелкое взяточничество и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

В суде защита росгвардейцев ходатайствовала о домашнем аресте, один из них при этом заявил, что собирается жениться. Однако суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу.

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