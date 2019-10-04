Российский бар попал в список лучших в мире

Бар El Copitas в Санкт-Петербурге оказался в рейтинге самых лучших баров в мире. Список всех 50 лучших заведений опубликован на сайте The Worldʼs 50 Best Bars.

El Copitas занял 27-ю строчку и стал единственным российским заведением, попавшим в список. Он расположен в подвальном помещении в одном из дворов на Колокольной улице. В меню бара входят блюда мексиканской кухни, а его коктейльная карта обновляется каждую неделю.

Церемония награждения победителей The Worldʼs 50 Best Bars прошла 4 октября в Лондоне. Первое место рейтинга занял нью-йоркский бар Dante, второе — Connaught Bar в Лондоне.

В июне два российских ресторана — White Rabbit и Twins Garden — попали в список 50 лучших в мире. Московский White Rabbit попал на 13-ю позицию. Организаторы назвали его лучшим местом, где во время ужина можно полюбоваться видами города. Ресторан Twins Garden, основанный братьями Иваном и Сергеем Березуцкими, занял 19-е место. 70 процентов всех продуктов, которые используются при создании блюд в ресторане, производятся на собственной ферме в Калужской области.

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