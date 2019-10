В США восхитились «ужасающей атакой русских мертвецов» в Польше

Отпор, который во время Первой мировой войны русские солдаты, оборонявшие крепость Осовец (современная Польша), дали немцам, We Are The Mighty сравнило с «ужасающей атакой мертвецов».

В публикации, приуроченной к Хеллоуину, американское издание патриотической направленности рассказывает, как в июле 1915 года, после применения германскими войсками химического оружия, хлор, прореагировав с водой, находящейся в легких солдат и воздухе, превратился в соляную кислоту и «начал растворять русских изнутри», в результате чего не имевшие средств защиты осажденные решили пойти в контратаку.

«Приблизительно 100 человек, сгруппировавшиеся для нападения на немцев, столкнулись с 12 батальонами вражеских войск, но все равно продолжали наступать. То, что немцы увидели сквозь туман, оказалось решающим фактором. Орда плавящихся зомби вырвалась из тьмы и устремилась прямо на армию из 7 тысяч человек. Немцы запаниковали и убежали при виде русской нежити», — пишет издание.

Материалы по теме Крепость Осовец Конкурс читательских рассказов «Ленты.ру» «России требовалось продержаться полгода» Эту войну с немцами тоже называли Отечественной, но потом о ней забыли

We Are The Mighty отмечает, что, убегая от русских солдат, немцы наткнулись на собственные мины и расставленные ограждения из колючей проволоки.

В декабре 2018 года We Are The Mighty написало, что в случае войны между Россией и НАТО особое значение будет иметь Сувалкский коридор (сухопутная линия длиной около 100 километров на границе между Польшей и Литвой, которая могла бы соединить Калининградскую область и Белоруссию), что является «особенно уязвимым и важным моментом».

В период с сентября 1914 года по август 1915 года защищаемая русским гарнизоном опорная крепость Осовец была трижды атакована немецкими солдатами. Все попытки захвата стратегически важного укрепления, стоящего на направлениях Петербург — Берлин и Петербург — Вена, оказались безуспешными. В мировую историю последний эпизод обороны крепости, возведенной на реке Бебжа (северо-восток современной Польши), вошел под названием «атака мертвецов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!