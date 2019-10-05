Медведев рассказал о выплачивающих долги «кубинских друзьях»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Куба рассчитывается по всем долгам перед Москвой и погасит их все. Об этом глава правительства рассказал в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым.

«В отличие от того, что было некоторое время назад — допустим, ещё лет 20-30 назад, в советские времена, когда деньги в данном случае вообще никто не считал. Сейчас наши кубинские друзья платят», — сказал он. По словам Медведева, на встрече с лидером страны Мигелем Диасом-Канелем Бермудесем, тот заявил, что «если мы где-то что-то просрочили, не волнуйтесь, мы всё погасим».

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