В США предложили есть детей и бомбить Россию ради спасения планеты

В США «экоактивистка» на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию ради экологии. Об этом сообщает Sun.

Во время встречи с членом палаты представителей США неизвестная женщина попросила дать ей слово, и заявила, что до глобальной катастрофы осталось всего несколько месяцев. Она предложила ряд радикальных мер по предотвращению этого. «Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей», — сказала она, срываясь на крик. Во время своего выступления она сняла свитер, оставшись в майке с надписью «Спасай планету, ешь детей».

Также она посоветовала есть трупы, хотя, по ее мнению, быстро спасти планету таким способом не удастся.

Позднее поддерживающее президента Трампа движение LaRouchePAC призналось в этом розыгрыше. В своем Twitter они отметили, что Окасио-Кортез, известная своей позицией по поводу экологии, рано или поздно тоже высказала бы предположение о необходимости питаться детьми.

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