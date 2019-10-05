Ночная погоня за эстонцами-лихачами закончилась стрельбой и пожаром

В Эстонии полиция была вынуждена стрелять по машине, чтобы прекратить ночную погоню. Об этом сообщает Postimees.

Инцидент произошел в ночь на 4 октября в Таллине. Полицейские попросили водителя серебристого Mercedes-Benz остановиться, однако он проигнорировал требование и прибавил скорости. Машина пыталась скрыться от стражей порядка, нарушая правила дорожного движения и совершая опасные маневры при плохой погоде. В какой-то момент находившийся за рулем человек даже потерял управление, автомобиль несколько раз развернуло, однако затем он смог продолжить движение.

Полицейские приняли решение стрелять по Mercedes, чтобы прекратить погоню. В результате у машины оказалось пробито правое переднее колесо, однако она не замедлилась, а ускорилась до 200 километров в час. Задержать нарушителя получилось лишь после того, как автомобиль загорелся из-за искр, и скорость пришлось сбросить. На место вызвали пожарных, никто не пострадал.

Как оказалось, в салоне находились два человека: 29-летний и 53-летний мужчины. Они оба были трезвы, однако у них не было водительских прав. В отношении нарушителей возбудили уголовное дело за систематическое вождение без лицензии: они неоднократно попадались в течение года.

В конце сентября сообщалось о погоне со стрельбой за нарушителем на российской трассе Симферополь — Евпатория.

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