В партии Зеленского раскрыли планы по проведению местных выборов

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» раскрыли планы по реформированию системы местных выборов на Украине. Об этом сообщает «Украинская правда».

«На местном уровне мы хотим мажоритарку (мажоритарную систему выборов — прим. «Ленты.ру») везде, кроме Киева», — сообщил первый заместитель главы фракции партии в Верховной Раде Александр Корниенко. В Киеве предполагаются выборы по пропорциональной системе с открытыми избирательными списками.

В «Слуге народа» также считают целесообразным сократить срок полномочий местных советов до четырех лет.

О том, что власти Украины рассматривают возможность провести местные выборы на всей территории страны, включая самопровозглашенные республики Донбасса, сообщил ранее глава МИД Вадим Пристайко. По его словам, это отвечает как минским соглашениям, так и «формуле Штайнмайера» — комплексу предложений по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, который планируется обсудить на следующей встрече «нормандского формата».

Позже Зеленский уточнил, что к вопросу о проведении выборов в Донбассе можно будет вернуться только тогда, когда с неподконтрольных территорий полностью выведут войска и решится вопрос с обменом пленными. Он подчеркнул, что выборы должны будут пройти по украинским законам.

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