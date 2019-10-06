В США на Октоберфесте прогремела серия взрывов

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В американском Хантингтон-Бич, штат Калифорния, неподалеку от места проведения пивного фестиваля Октоберфест прогремело как минимум три взрыва. Об этом сообщает NBC.

На размещенных в сети кадрах видно, как от земли поднимается столб огня, слышны крики.

По данным телеканала, в результате пострадали несколько посетителей мероприятия, также ранения получили приехавшие на вызов сотрудники пожарной службы. Остальные участники фестиваля были эвакуированы.

Точное число пострадавших неизвестно, пока сообщается о четырех раненых.

Согласно предварительной информации, причиной произошедшего мог стать взрыв трансформатора на одном из столбов линии электропередачи. Впоследствии опора рухнула на землю и загорелась.

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