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Расторгуев рассказал о попытке дать Путину 100 долларов

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Николай Расторгуев

Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев рассказал о том, как пытался вручить президенту России Владимиру Путину 100 долларов. Об этом он рассказал телеканалу НТВ.

Случай произошел более десяти лет назад после концерта в Кремле. Расторгуева пригласили в зал к Путину, где президент подарил ему кортик. Во время вручения певцу напомнили о примете, согласно которой за холодное оружие надо символически отблагодарить любой монетой, чтобы не поссориться с дарящим. Однако у него с собой оказалась только купюра достоинством в 100 долларов.

«Я ему протягиваю, типа шутка такая. Он среагировал: нормально. Оценил», — поделился лидер «Любэ», отметив, что деньги глава государства не взял.

Группа «Любэ» создана в 1989 году, Расторгуев является ее бессменным лидером и солистом. Путин называл «Любэ» любимой музыкальной группой. В 2002-м он посетил концерт музыкантов и пригласил их к себе на чай. С 2012 года Расторгуев является доверенным лицом президента.

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