В Петербурге драка продавцов шавермы привела к смерти человека

В Санкт-Петербурге произошел конфликт между владельцами кафе-шавермы. Об этом сообщили подписчики сообщества во «ВКонтакте».

По информации пользователей, инцидент случился ночью в воскресенье, 6 октября, на Звездной улице в Московском районе города, неподалеку от магазина «Пятерочка».

В результате произошедшего погиб один человек, получивший огнестрельное ранение.

В то же время РЕН ТВ стало известно, что 25-летний мужчина скончался от ножевого ранения. Телеканал указывает, что официальной информации от правоохранительных органов по поводу произошедшего пока нет.

2 октября прошлого года сообщалось, что в селе Темясово Баймакского района Башкортостана произошла массовая драка с участием местных жителей и выходцев из Чечни. Причиной стало вызывающее поведение приезжих по отношению к продавщице шаурмы.

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