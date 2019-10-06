Оставленный без присмотра кот спарился с пятью кошками и попал под капельницу

После ночи, проведенной в специальной гостинице для животных, одному из котов потребовалась капельница, чтобы он смог прийти в себя. Как сообщает Nzherald, это произошло в китайской провинции Гуандун.

Хозяин животного оставил своего кота породы русская голубая по кличке Сяопи под присмотром. Выяснилось, что сотрудники зоогостиницы не только не покормили кота, но и выпустили его гулять по помещению, где были кошки, хотя хозяин предупреждал, что его питомец не кастрирован.

«Между 10:40 вечера и 5 утра мой кот спарился с пятью кошками. И это только те, что попали на камеру видеонаблюдения», — констатировал хозяин животного. Мужчина добавил, что после этого кот был без сил, и ему пришлось ставить капельницу с глюкозой.

В итоге персонал гостиницы извинился перед мужчиной и компенсировал затраты на ветеринара, также компенсация ждет хозяев забеременевших кошек. Издание подчеркивает, что сейчас Сяопи чувствует себя хорошо.

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