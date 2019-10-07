Ортодоксальные евреи устроили дебош в аэропорту Кишинева и оказались под арестом

Возвращавшиеся с празднования Рош ха-Шана на Украине ортодоксальные евреи устроили дебош в аэропорту Кишинева. Об этом сообщает The Times of Israel.

Инцидент произошел в понедельник, 7 октября. Конфликт начался с того, что во время посадки на рейс стюардесса попросила самого младшего члена группы прекратить курить в аэропорту. Однако ее разговор с 17-летним подростком прервал другой мужчина, который напал на женщину.

В ходе завязавшейся потасовки дебоширы неоднократно называли сотрудников службы безопасности аэропорта нацистами.

В результате трое граждан Израиля были арестованы: куривший подросток, его старший брат Натан Шамай, а также его жена, чье имя не называется. После вмешательства главного раввина Молдавии мера пресечения была изменена на домашний арест, который они отбывают в резиденции священнослужителя.

По версии Шамая, после того, как его брату было отказано в посадке на самолет, он помог ему поговорить с сотрудниками службы безопасности, так как тот не знал английского. «Внезапно пришла полиция, задержала нас с применением силы и поместила в камеру заключения почти на 30 часов», — приводит слова Шамая издание. По его словам, в камере ему пришлось спать на «каменной кровати» и использовать «выгребную яму» в качестве туалета.

В сентябре самолет, готовившийся к вылету из Москвы, вернулся на стоянку в аэропорту Домодедово из-за дебоширящих пьяных пассажиров. Пилоту пришлось прервать рейс в Минеральные Воды из-за поведения 40-летнего жителя Северной Осетии и 44-летнего жителя Санкт-Петербурга.

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