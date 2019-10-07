«Иранская Анджелина Джоли» попала за решетку за богохульство

Жительницу Ирана Сахар Табар (Sahar Tabar), прославившуюся внешностью, схожей с жуткой версией Анджелины Джоли, арестовали в Тегеране. Об этом сообщает BBC News.

22-летнюю иранку обвиняют в богохульстве, подстрекательстве молодежи к насилию и коррупции, обогащении незаконным путем и оскорблении исламского дресс-кода. Ее Instagram-аккаунт был удален.

В конце ноября 2017 года СМИ впервые написали о Табар, которая якобы сделала 50 пластических операций и похудела до 40 килограммов ради внешности, как у актрисы Анджелины Джоли.

Позже девушка призналась, что решила пошутить. Иранка добавила, что действительно сделала несколько пластических операций, однако свой знаменитый жуткий образ создала с помощью макияжа и фоторедактора.

В июле 2018 года иранка выложила снимки, на которых показала свое настоящее лицо. Девушка заявила, что не желает, чтобы ее сравнивали с Анджелиной Джоли, так как она «сама себе муза».

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