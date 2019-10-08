Гонконг отказался от планов «укрыться» в Лондоне

Оператор Гонконгской фондовой биржи (HKEX) отказался от планов слияния с Лондонской биржей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте биржи.

Представители HKEX подчеркнули, что они по-прежнему уверены, что соединение площадок является стратегически привлекательным, и выразили разочарование в связи с сорвавшимися планами.

«Совет директоров HKEX по-прежнему полагает, что комбинация двух площадок является стратегически привлекательной и способна создать ведущую в мире рыночную инфраструктурной группу», — говорится в сообщении.

Гонконгская биржа выступила с предложением о слиянии 11 сентября. Сумма предполагаемой сделки могла бы составить 36,5 миллиарда долларов. В Лондоне такое предложение отвергли. Британскую сторону не устроила стратегия, форма платы и стоимость сделки.

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