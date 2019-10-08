Автомобильному рынку в России предрекли мрачное будущее

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила письмо президенту Владимиру Путину, в котором предупредила о возможном уходе автобрендов с рынка из-за повышения утилизационного сбора. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Так, в РОАД считают, что увеличение ставки утильсбора приведет к росту цен на автомобили, что крайне негативно отразится на автомобильной отрасли и экономике в целом, особенно в условиях падения реальных доходов россиян.

Кроме того, по мнению автодилеров, реализация инициативы с утильсбором приведет к закрытию нескольких сотен дилерских центров и увольнению не менее 20 тысяч человек, поскольку продажи некоторых автобрендов станут нерентабельными.

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В сентябре Минпромторг предложил повысить ставки утильсбора в среднем на 80 процентов. Это, по оценкам экспертов, приведет к подорожанию автомобилей на 2-4 процента.

Для новых машин базовые ставки не изменятся — 20 тысяч рублей для легковых и 150 тысяч для коммерческих автомобилей. Рост произойдет за счет изменения повышающих коэффициентов. В результате, например, за легковой автомобиль с объемом двигателя 1-2 литра придется заплатить 178,4 тысячи рублей вместо нынешних 84 тысяч.

Позже ведомство предложило отказаться от повышения сбора для легковых и большинства коммерческих автомобилей старше трех лет в рамках очередной индексации, запланированной на 1 января 2020 года.

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