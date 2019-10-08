Нападение кавказцев с ножами на посетителей кафе попало на видео

Вести Подмосковья / YouTube

Пятеро мужчин устроили разборки с посетителями кафе в подмосковных Серебряных Прудах и ударили одного из них ножом. Пострадавший в тяжелом состоянии в больнице. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, между гостями заведения произошел конфликт. Одна из сторон вызвала товарищей на подмогу, и когда те пришли, компания затеяла драку. На кадрах видно, как трое мужчин пытаются отбиться от нападающих, но те ведут себя очень агрессивно. В ход идут в том числе стулья. Одни использую их для защиты, другие — для нападения. Досталось и работницам кафе.

Полицейские задержали двоих нападавших, которые прятались в лесу. Им 22 и 24 года, оба выходцы с Северного Кавказа. Они заключены под стражу. Идут поиски их соучастников. Возбуждено уголовное дело. По какой статье, не уточняется. Мужчинам грозит до 15 лет тюрьмы.

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