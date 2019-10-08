Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск

Бывший начальник колонии № 4 в Белгородской области, где отбывали срок братья Кокорины и Павел Мамаев, объявлен в розыск. Об этом во вторник, 8 октября, сообщается на сайте управления Следственного комитета России (СКР) по региону.

Сотрудники правоохранительных органов установили его причастность к совершенному коллегами преступлению, однако материалы уголовного дела в отношении мужчины выделены в отдельное производство. Ему заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).

По данным следствия, должностные лица ИК-4 заключили с ФКУ «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД России» 12 государственных контрактов на поставку консервированных овощей для нужд министерства. При этом у колонии не имелось ни производственных мощностей, ни соответствующих специалистов.

Консервы производились в цехе ООО «КонПрок» в соответствии с договором аренды. Для исполнения контрактов руководство учреждения получило авансом 80 процентов их цены. Тем не менее продукция не отвечала необходимым требованиям, в связи с чем не была принята заказчиком. В итоге сумма ущерба составила более 14 миллионов рублей.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Елена Козырева, подозреваемый не возглавляет колонию с 2018 года.

С мая футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат и Кирилл отбывали наказание в колонии за две драки в центре Москвы. Сначала они напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, после чего избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. 17 сентября спортсмены покинули ИК после того, как суд удовлетворил ходатайства об их условно-досрочном освобождении.

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