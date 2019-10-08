Россиянина отказались принимать в больнице и избили

Мужчина с раной на шее пришел на перевязку в больницу города Ишимбай в Башкирии, но его сначала отказались принимать, а затем ударили. Происходившее он снял на видео, которое опубликовал телеканал РЕН ТВ.

В первом ролике молодой человек общается в кабинете с двумя медработницами, которые не хотят делать ему процедуру, потому что она «плановая», а они могут оказывать только экстренную помощь. «Выйди в коридор. Завтра примем», — сказала ему одна из женщин. Пациент ответил, что завтра суббота, но медики настаивали на своем.

На второй видеозаписи появляется мужчина в медицинской одежде, который пытается уйти от автора ролика и скрыться в кабинете, потом открывает дверь и делает телодвижение в сторону пациента. В этот момент оператор заявляет, что врач ударил его в глаз и травмированную шею.

«Ты провоцировал меня!» — заявил нападавший. Он добавил, что пусть теперь мужчина докажет, что тот его бил.

Одна из медработниц вызвала полицию. Сам пострадавший на видео заявил, что от побившего его хирурга пахло перегаром.

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