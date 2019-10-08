На новом горно-перерабатывающем комплексе в Якутии произвели 40 тонн серебра

Новый горно-перерабатывающий комплекс «Вертикальное» с момента пусконаладочных работ произвел больше 40 тонн серебра. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.

В сообщении отмечается, что на промышленной площадке комплекса, старт работе которого был дан президентом РФ Владимиром Путиным во время Восточного экономического форума, возведены главный корпус обогатительной фабрики, корпус и галереи приемного бункера, эстакада главного конвейера, дробильно-сортировочная установка.

«Запуск этого комплекса позволил создать 300 новых рабочих мест, из которых большая часть для местного населения. Для нас всегда приоритетом является создание комфортных условий для работы и жизни жителей Дальнего Востока», — прокомментировал новость министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Месторождение эксплуатирует компания «Прогноз». Проект располагается на площади более пятисот квадратных метров в Кобяйском улусе Якутии. На участке расположены 114 точек рудопроявления разной степени изученности. Проектная мощность обогатительной фабрики составляет до 110 тысяч тонн руды и производства 75 тонн серебра в год. Из оставшегося твердого осадка (кека) будут извлекать свинец и цинк. Кроме того, комплекс включает в себя аналитические лаборатории, рудный двор, площадку склада кека и другие объекты. Инвестиции в проект Международной компании Silver Bear Resources Plc составили 7 миллиардов рублей.