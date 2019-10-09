У Сатурна нашли 20 новых спутников

Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна. Таким образом газовый гигант стал рекордсменом Солнечной системы по числу спутников.

После открытия ученых стало известно, что вокруг Сатурна вращается 82 спутника. Вокруг Юпитера вращается 79 спутников, и ранее эта планета считалась рекордсменом.

Все открытые спутники Сатурна имеют диаметр около пяти километров, 17 из них вращаются по ретроградной орбите — движутся против направления вращения планеты вокруг своей оси. Период их вращения составляет от двух до трех лет.

На данный момент ученые выбирают имена для открытых тел и запустили конкурс на сайте. По правилам, имена должны относиться к инуитской, скандинавской и галльской мифологии. Конкурс продлится до 6 декабря 2019 года.

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