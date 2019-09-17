Раскрыта природа врезавшегося в Юпитер объекта

Астрономы выяснили, что объект, врезавшийся в Юпитер в прошлом месяце, являлся небольшим астероидом, который в равной степени состоял из каменной породы и железа. Об этом сообщает издание Science Alert.

Явление было зафиксировано астрофотографом Этаном Чапеллом (Ethan Chappel) 7 августа 2019 года с помощью программного обеспечения DeTeCt, которое специально разработали для фиксирования вспышек в атмосфере Юпитера и Сатурна. Ученые редко обнаруживают подобные вспышки, поскольку они слабые, короткие и их легко пропустить.

Исследователи проанализировали данные и выяснили, что вошедший в атмосферу газового гиганта объект в диаметре достигал 12-16 метров и имел массу около 450 тонн.

За шесть лет начиная с 2010 года наблюдалось всего шесть ударных вспышек. Однако, по подсчетам, число воздействий похожих небесных тел на атмосферу может достигать 20-60.

Ранее сообщалось, что ученые впервые обнаружили межзвездную комету, названную C/2019 Q4. Небесное тело должно пролететь около Марса к концу года.

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