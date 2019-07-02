Обнаружена новая звезда с инопланетными мегаструктурами

Астрономы Массачусетского технологического института в США обнаружили новую аномальную звезду, чье поведение пока остается необъяснимым. Она время от времени снижает свою яркость через случайные промежутки времени. Подобный феномен известен и у других звезд, и некоторые специалисты связывали его с наличием астроинженерных сооружений, построенных инопланетными цивилизациями. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи выявили 28 событий падения блеска у двойной звезды EPIC 249706694, расположенной в 350 световых годах от Земли. Обычно такие изменения в яркости связаны с прохождением планеты или других тел на фоне диска светила, однако это происходит через равные промежутки времени. Недавно открытая звезда KIC 8462852, известная как звезда с «инопланетными мегаструктурами», также нерегулярно затемняется, однако картина падений блеска все еще может объясняться роем комет или пылевым облаком.

По словам ученых, промежутки между равными (кроме двух) падениями яркости могли бы быть получены генератором случайных чисел, настолько в них отсутствует какая-либо закономерность. И только четыре из 28 событий затемнения могут быть частью какого-то периодического процесса, например, вращения двух планет (каждая вокруг своей звезды), одна вдвое больше Земли, а другая размером с Юпитер.

Затемнения могли бы возникать из-за астероидов, однако нужно невероятное совпадение, чтобы снижения блеска были одинаковы. Кроме того, результаты моделирования не позволили объяснить более чем пять провалам в яркости. Исследователи заявляют, что все их предположения не подтвердились, однако они надеются, что другие ученые помогут решить эту загадку.

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