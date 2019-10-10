Элджей выступит в Москве и Санкт-Петербурге

Хип-хоп-исполнитель Элджей даст сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге в 2020 году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 10 октября.

Как отмечают организаторы мероприятий, музыкант «представит новую сольную программу». «Предстоящие концерты станут единственными выступлениями артиста с осени 2019 года и первым сольником стадионного формата», — говорится в сообщении.

Московский концерт пройдет в «ВТБ Арене» 28 марта, петербургский — на «Сибур Арене» 4 апреля. Билеты на выступления можно приобрести на сайте организаторов.

В июле сообщалось, что 25-летний Элджей за последний год заработал 1,5 миллиона долларов.

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