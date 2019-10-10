Поголовье коз в Московской области увеличат

Дойное поголовье коз планируется увеличить в Подмосковье до 50 тысяч в ближайшие пять лет, проинформировал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводятся на сайте областного правительства в четверг, 10 октября.

«У нас уже есть несколько проектов, которые анонсируют создание подобных ферм, это и Щелково, и Серебряные Пруды, и Волоколамск, но все они в начальной стадии проектирования либо строительства», — рассказал он.

Он уточнил, что коз в регионе выращивают в основном в личных подсобных хозяйствах, потому о массовом производстве молока речи не идет. При этом, подчеркнул он, козье молоко имеет устойчивый спрос.

В прошлом году Подмосковье заняло первое место среди субъектов по экспорту коровьего молока. В тот же год были реконструированы более 10 заброшенных молочных ферм.