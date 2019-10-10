«Манчестер Юнайтед» заинтересовался футболистом «Ростова»

Полузащитник «Ростова» и сборной Норвегии Матиас Норманн попал в сферу интересов английского «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, «красные дьяволы» рассчитывают, что игрок укрепит среднюю линию команды. С возможностями хавбека хорошо знаком нынешний наставник МЮ Уле-Гуннар Сульшер. Под руководством норвежского специалиста Норманн играл в «Мольде» в сезоне-2017/2018.

Помимо скаутов «Манчестер Юнайтед», за футболистом «Ростова» также следят представители «Тоттенхэма» и «Севильи», но интерес манкунианцев наиболее предметный.

Норманн перешел в «Ростов» в январе 2018 года из английского «Брайтона». Сумма трансфера составила 1,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел 11 матчей в Российской премьер-лиге, в которых стал автором одного забитого мяча трех голевых передач. Желто-синие на данный момент делят лидерство в чемпионате с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом».

«Манчестер Юнайтед» в восьми турах Английской премьер-лиги набрал девять очков и располагается на 12-м месте в таблице.

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