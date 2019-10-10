В России захотели запретить «опасное» пальмовое масло

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предложили правительству России ограничить концентрацию вредных веществ в растительных маслах, в том числе пальмовом. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на решение председателя коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна.

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Согласно предложению, содержание «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол» должно быть не более одного миллиграмма на килограмм. Речь идет о вредных примесях — канцерогенах, образующихся в процессе высокотемпературной обработки растительных масел и жиров. При переработке пальмового масла есть риск образования такого вещества в большем количестве — до 10,52 миллиграмма на килограмм.

В настоящее время введение ограничений прорабатывает ЕЭК совместно с государствами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входит в том числе Россия. Если изменения будут приняты, ограничения распространятся на импорт, производство и переработку растительных масел, в частности, пальмового.

Данный вид масла популярен у кондитеров, пекарей, производителей молокосодержащих продуктов. Треть всего переработанного пальмового масла используют именно кондитеры. По данным Роспотребнадзора, научные исследования говорят о том, что канцероген, образующийся при высокотемпературной обработке растительных масел, несет риски для здоровья. Однако в Минздраве России утверждают, что само по себе пальмовое масло безвредно, оно становится опасным только при очистке и неправильной транспортировке.

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